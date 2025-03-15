Palladino ha la tentazione di confermare l'11 di Conference, Motta con Nico trequarti, Vlahovic fuori

Dei grandi ex Fagioli e Kean saranno titolari per i viola, nei bianconeri Nico dall'inizio mentre Vlahovic partirà nuovamente dalla panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus, (Domenica 16 marzo, ore 18.00, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Fiorentina

Ritrovato un po' di slancio con il passaggio del turno in Conference, Palladino torna a pensare al campionato. E per la sfida contro la Juventus sta valutando di riproporre lo stesso undici anti-Panathinaikos. Nel suo 3-5-2 in porta De Gea, davanti a lui nella linea a tre Pablo Mari potrebbe provare a farsi un po' largo tra i vari Comuzzo, Pongracic e Ranieri, soprattutto uno dei primi due. Dodo e Gosens a tutta fascia (se il tedesco fosse stanco, pronto Parisi), a centrocampo Fagioli a caccia di conferma proprio contro la sua Juve, potrebbe affiancare ancora Mandragora e Cataldi . Davanti la coppia d'attacco con Gudmundsson e Kean.

La Juventus, domenica 16 marzo, tornerà in campo dopo la deblace della scorsa settimana contro l’Atalanta per sfidare la Fiorentina. Per questo match i bianconeri sperano di recuperare Conceicao, Savona e Rouhi, ma dovrebbero partire comunque dalla panchina. Thiago Motta, per il match del Franchi, confermerà il 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa, sulla destra si dovrebbe ripartire da Weah, in mezzo la certezza è Gatti e al suo fianco agirà uno tra Kalulu, Veiga e Kelly, mentre a sinistra toccherà ancora a Cambiaso. In mezzo al campo ci sarà la conferma della coppia formata da Locatelli e Thuram. Sulla trequarti il dubbio è legato a chi giocherà in mezzo tra McKennie e Koopmeiners, con l’americano che sembra favorito sull’olandese. Il numero 8 bianconero è apparso in grande difficoltà contro l’Atalanta e per questo motivo dovrebbe partire dalla panchina ed eventualmente entrare a gara in corso. A completare la trequarti ci saranno Nico Gonzalez e Kenan Yildiz. In attacco toccherà ancora a Randal Kolo Muani anche perché Dusan Vlahovic non è entrato benissimo nel match contro l’Atalanta e probabilmente giocherà solo uno scampolo di gara contro la sua ex squadra.

FIORENTINA (352): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.Palladino

JUVENTUS (4231): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; K.Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, N.Gonzalez; Kolo Muani. All.Thiago Motta