Da Torino allarme Nico: la condizione dell'argentino non dà certezze, domani provino decisivo

L'ex viola oggi si è allenato a parte in forma precauzionale. La rifinitura di domani stabilirà se potrà scendere in campo domenica sera

Se sarà ancora una Juventus a 5 stelle, con la Fiorentina, questo è tutto da capire. Se sarà invece ancora orfana dei suoi elementi offensivi migliori (e nuovi), ecco, questa è pure un'ipotesi probabile. C'è ancora qualcosa e qualcuno in bilico, in casa Juve. E se Koopmeiners - come Danilo, pur sul mercato, e Douglas Luiz - salvo sorprese farà parte dell'elenco dei convocati, per Nico Gonzalez questa certezza al momento non c'è. Quando ci sarà? Dopo l'allenamento della vigilia, dunque tra le parole di Thiago Motta in conferenza stampa (ore 13), quando srotolerà nuovamente i nomi di chi gioca e chi no.

Ma Nico aveva recuperato. Cioè: stava bene, arrivava da due gol di fila, da un peso ritrovato all'interno dell'attacco bianconero. Dunque com'è potuto accadere questo forfait? Ufficialmente, Gonzalez sta seguendo alla lettera un piano concordato con staff medico e tecnico al fine di evitare nuove ricadute, dunque una sorta di smaltimento carichi per alleggerire la gamba con vista sul futuro. E' successo anche con Douglas, che ha infatti saltato il Cagliari in coppa e Monza in campionato, per oltre una settimana al di là del gruppo. Ed è stato previsto anche con Gonzalez, che farebbe tantissimo comodo a Motta per continuare la sperimentazione offensiva su questa Juve. Tra poche ore sapremo se la prudenza sarà stata una virtù, oppure semplicemente una necessità, considerata la condizione ballerina dell'ex Viola. Va da sé: terrebbe tantissimo a esserci. Affronterà perciò al massimo il provino decisivo del mattino. Se darà buone risposte, potrà essere con la squadra. Se non sarà al 100%, appuntamento in Arabia Saudita.

Lo riporta calciomercato.com

Pedullà: “Kayode in prestito? La Fiorentina alle giuste condizioni tratta la cessione a titolo definitivo”

https://www.labaroviola.com/pedulla-kayode-in-prestito-la-fiorentina-alle-giuste-condizioni-tratta-la-cessione-a-titolo-definitivo/282355/