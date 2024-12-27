Pedullà: "Kayode in prestito? La Fiorentina alle giuste condizioni tratta la cessione a titolo definitivo"

Alfredo Pedullà fa il punto sulla girandola di terzini che potrebbe interessare tre giocatori viola. Si ragiona già su eventuali alternative

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo canale YouTube ha trattato diversi temi legati al mercato con la Fiorentina protagonista di indiscrezioni ed affari in dirittura d'arrivo:

"Il campo principale riguardo i laterali difensivi è Firenze perché la Fiorentina deve mandare a giocare Kayode ma è possibile che alle giuste condizioni tratti la cessione a titolo definitivo. A Giugno la Fiorentina aveva chiesto all'Aston Villa 20 milioni, adesso l'interesse in Premier riguarda Brighton e Brentford, vedremo a quali cifre e se si concretizzerà".

"Altro capitolo Biraghi, chiusa definitivamente la parentesi in viola è stato accostato a quasi tutte le big in attesa che si trovi la triangolazione giusta"

"Parisi interessa molto al Como di Fabregas, era costato circa 10 milioni e i lariani hanno una proprietà che non ha problemi eventualmente a presentare un'offerta cospicua"

Ceccarini annuncia: “Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029”

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