Corriere dello Sport: “Juve disposta alla minusvalenza pur di cedere Nico Gonzalez. Interessa ad Inter e Atalanta”

Scartata l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, destinazione che non ha mai realmente convinto Gonzalez, il suo futuro potrebbe restare in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inter e Atalanta si sarebbero mosse nelle ultime ore, manifestando interesse concreto per l’argentino.

Il nome di Gonzalez si intreccia con quello di Ademola Lookman, attualmente al centro delle trattative tra Inter e Atalanta. Qualora i nerazzurri milanesi non riuscissero a chiudere per l’attaccante nigeriano, sarebbero pronti a virare proprio sull’ex Fiorentina. Parallelamente, la Dea considera Gonzalez un valido sostituto nel caso in cui Lookman dovesse salutare Bergamo.

Così, per Nico Gonzalez potrebbe aprirsi una seconda chance nel campionato italiano, stavolta con una nuova maglia ma con il compito di rilanciare una carriera rimasta finora in sospeso.