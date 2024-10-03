Nico ci è cascato subito: leggera lesione al retto femorale, Conceicao pronto a rubargli la titolarità

L'esterno argentino si è procurato l'ennesimo infortunio muscolare, un suo punto debole anche quando era in forza alla Fiorentina

Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Nico Gonzalez alla Juventus. Dopo un discreto inizio di stagione, nella sfida di Champions League contro il Lipsia l'ex numero 10 della Fiorentina si è fermato al 12esimo minuto, quando ha accusato un dolore muscolare.

Niente di nuovo per Gonzalez, che nel corso della sua permanenza a Firenze ha saltato diverse partite per infortuni del genere. In particolare, si ricorda l'assenza di quasi due mesi tra fine 2022 e inizio 2023, causata da un infortunio al bicipite femorale, e quella della scorsa stagione, dopo una lesione alla coscia rimediata in Conference League contro il Ferencvaros.

Insomma, se si guarda la carriera di Nico Gonzalez si intuisce come abbia sempre patito infortuni muscolari. La differenza è che alla Fiorentina non ha mai rischiato di perdere il posto, mentre alla Juventus la concorrenza è forte. Conceicao scalpita, e dopo la grande prestazione in Champions potrebbe rubargli la titolarità non solo nella fase di recupero dall'infortunio, ma anche dopo. Di seguito il comunicato della società bianconera sulle condizioni dell'esterno argentino e di Bremer, altro infortunato nella sfida contro il Lipsia:

This morning, Gleison Bremer and Nico Gonzalez underwent diagnostic tests at J|Medical, which revealed an anterior cruciate ligament injury in the left knee for the former and a low-grade injury to the rectus femoris of the right thigh for the latter. Bremer will undergo surgery in the coming days.

CASSANO DURO SU KEAN

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