Corriere Fiorentino: "Nico può essere convocato per la gara con il Venezia. Potrebbe giocare"

Nico ora è tornato in condizione e potrebbe essere nei convocati

Nico Gonzalez potrebbe essere inserito nella lista dei convocati di oggi e giocare la gara contro il Venezia. Ancora la sua cessione non si è sbloccata, visto che la Juventus non arriva ai 40 milioni chiesti dalla Fiorentina. La società ha sempre sottolineato come il giocatore non venisse convocato per una questione fisica. Ora che Nico è in condizione potrebbe essere schierato, visto che il suo apporto potrebbe fare molto comodo alla squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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