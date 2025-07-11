La Juve spera di vendere Nico Gonzalez in Arabia a 30 milioni, per lui stipendio in doppia cifra

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere lontano da Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino è tornato nel mirino della Saudi Pro League, che già un anno fa aveva provato...

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere lontano da Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino è tornato nel mirino della Saudi Pro League, che già un anno fa aveva provato a strapparlo alla Fiorentina con una proposta importante. All’epoca, Gonzalez scelse la Juventus, preferendo il prestigio bianconero ai petrodollari arabi e alle offerte di alcuni club inglesi. Ma dodici mesi dopo, lo scenario è radicalmente cambiato. La sua prima stagione alla Juve è stata deludente: qualche sprazzo interessante, ma anche tanti problemi fisici e un rendimento inferiore alle aspettative. Non a caso, oggi il suo nome non figura tra gli incedibili. La Juventus, che lo ha pagato complessivamente 33 milioni (8 di prestito oneroso e 25 di obbligo di riscatto maturato a febbraio), è pronta a valutare offerte concrete, soprattutto in grado di garantire un incasso immediato.

La pista araba si è riaperta anche grazie ai buoni rapporti tra l’entourage del giocatore e alcuni intermediari molto attivi nel mercato saudita. Tra questi, Alessandro Moggi, che ha curato il trasferimento di Retegui all’Al-Qadsiah e che fu coinvolto anche nel passaggio di Gonzalez alla Juve. L’Arabia Saudita, oltre a soddisfare le richieste economiche della Juventus (circa 30 milioni), sarebbe pronta a offrire al giocatore uno stipendio in doppia cifra per i prossimi quattro anni. Lo riporta Tuttomercatoweb