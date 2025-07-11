Labaro Viola

La Juve spera di vendere Nico Gonzalez in Arabia a 30 milioni, per lui stipendio in doppia cifra

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere lontano da Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino è tornato nel mirino della Saudi Pro League, che già un anno fa aveva provato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2025 11:44
La Juve spera di vendere Nico Gonzalez in Arabia a 30 milioni, per lui stipendio in doppia cifra - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Acf Fiorentina
Nico Gonzalez
Condividi

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere lontano da Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino è tornato nel mirino della Saudi Pro League, che già un anno fa aveva provato a strapparlo alla Fiorentina con una proposta importante. All’epoca, Gonzalez scelse la Juventus, preferendo il prestigio bianconero ai petrodollari arabi e alle offerte di alcuni club inglesi. Ma dodici mesi dopo, lo scenario è radicalmente cambiato. La sua prima stagione alla Juve è stata deludente: qualche sprazzo interessante, ma anche tanti problemi fisici e un rendimento inferiore alle aspettative. Non a caso, oggi il suo nome non figura tra gli incedibili. La Juventus, che lo ha pagato complessivamente 33 milioni (8 di prestito oneroso e 25 di obbligo di riscatto maturato a febbraio), è pronta a valutare offerte concrete, soprattutto in grado di garantire un incasso immediato.

La pista araba si è riaperta anche grazie ai buoni rapporti tra l’entourage del giocatore e alcuni intermediari molto attivi nel mercato saudita. Tra questi, Alessandro Moggi, che ha curato il trasferimento di Retegui all’Al-Qadsiah e che fu coinvolto anche nel passaggio di Gonzalez alla Juve. L’Arabia Saudita, oltre a soddisfare le richieste economiche della Juventus (circa 30 milioni), sarebbe pronta a offrire al giocatore uno stipendio in doppia cifra per i prossimi quattro anni. Lo riporta Tuttomercatoweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok