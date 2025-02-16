È scattato l'obbligo di riscatto della Juventus per Nico Gonzalez: alla Fiorentina arrivano 25 milioni

La Fiorentina incassa e cede definitivamente Nico Gonzalez alla Juventus. Era solo una formalità e oggi è arrivata

A cura di Redazione Labaroviola 16 febbraio 2025 23:23

Getty Images

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