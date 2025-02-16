È scattato l'obbligo di riscatto della Juventus per Nico Gonzalez: alla Fiorentina arrivano 25 milioni
La Fiorentina incassa e cede definitivamente Nico Gonzalez alla Juventus. Era solo una formalità e oggi è arrivata
Due giocatori hanno visto scattare nei giorni scorsi le condizioni per il loro trasferimento a titolo definitivo alla Juventus: da una parte il portiere Michele Di Gregorio, dall'altra l'attaccante argentino Nicolas Gonzalez. Per un esborso totale da parte della Vecchia Signora di 38,5 milioni di euro, i quali rimarranno interamente nel calcio italiano dato che sono indirizzati rispettivamente al Monza e alla Fiorentina.
Il comunicato per l'acquisto di Nico Gonzalez - "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ivan Gonzalez a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".