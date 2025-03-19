Nico Gonzalez flop totale, Gazzetta: "33 milioni pagati alla Fiorentina, senza Champions verrà ceduto"

Senza Champions, Nico Gonzalez andrà via dalla Juventus. In cima alla lista dei partenti anche l'altro ex Fiorentina Vlahovic

Nico Gonzalez alla Juventus è un flop (almeno per ora). L'esterno argentino, arrivato per 33 milioni di euro circa dalla Fiorentina, ha avuto un rendimento decisamente negativo in maglia bianconera, tra infortuni e prestazioni pressoché inguardabili. Per il classe '98, 26 presenze e solo 3 gol e 4 assist, un po' pochi se si considera la cifra investita dalla Juventus. Per questo motivo, La Gazzetta dello Sport ha fatto un po' il punto sulla sua situazione, sottolineando come, in caso di mancata qualificazione in Champions League, Nico Gonzalez verrà ceduto:

Stagione flop anche per Nico Gonzalez, 33 milioni pagati alla Fiorentina tra prestito e obbligo di riscatto: come Douglas potrebbe partire, mentre Teun Koopmeiners nonostante le tante prestazioni negative è considerato un investimento da proteggere e su cui insistere.

La Gazzetta ha anche dedicato un paragrafo all'altro ex Fiorentina, Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è già stato messo alla porta dalla Juventus e verrà sicuramente venduto: In cima alla lista dei partenti c'è Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e non ha intenzione di rinnovarlo. La Juventus non può permettersi di perderlo a zero e gli ha già fatto capire con i fatti (mettendolo ripetutamente in panchina) che senza prolungamento finirà fuori dal progetto.