Nico Gonzalez fa infuriare i tifosi della Juventus: è infortunato ma va in Nazionale: "Ci prende in giro"

Nico Gonzalez non cambia mai, spesso infortunato con la Juventus, i tifosi non hanno preso bene la sua convocazione con l'Argentina

Nico Gonzalez ha ricevuto una notizia entusiasmante, la Juventus probabilmente un po' meno entusiasta lo era. Nonostante le ultime settimane difficili, l'attaccante è stato convocato dalla Nazionale argentina per i prossimi impegni internazionali. L'ex calciatore della Fiorentina, pagato 40 milioni di euro in estate, è reduce da uno stop per infortunio muscolare, e non scende in campo da oltre un mese.

Nonostante il recente infortunio, il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha deciso di inserire Nico Gonzalez nella lista dei convocati per le qualificazioni mondiali. Un segnale di grande fiducia per l'attaccante, che nelle ultime stagioni ha dimostrato costanza e affidabilità, guadagnandosi un posto di rilievo sia con la maglia della Fiorentina sia ora con quella della Juve. L'infortunio muscolare, che lo ha tenuto lontano dai campi per alcune settimane, aveva destato preoccupazioni tra i tifosi, che non hanno preso bene la sua convocazione e sui social è scoppiato la protesta. Questi solo alcuni commenti:

DE LAURENTIIS INDAGATO PER FALSO IN BILANCIO

https://www.labaroviola.com/de-laurentiis-ancora-accusato-di-falso-in-bilancio-si-indaga-sul-trasferimento-al-napoli-di-manolas/275682/