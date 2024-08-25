Corriere Fiorentino: "Nico, terzo boccone amaro, c'è malumore. Non è più tempo di affezionarsi"

Nico voleva solo ed esclusivamente la Juventus

Oggi la partenza di Nico Gonzalez ed il mercato della Fiorentina. Quando ieri i club hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento dell’argentino il tam tam mediatico ha raccontato tutto il malumore della tifoseria viola. Già, perché ancor prima delle ripercussioni tecniche, ed economiche, per chi ha a cuore le vicende della Fiorentina si tratta di un terzo amaro boccone, lo stesso già ingoiato in occasione delle partenze di Chiesa e Vlahovic. E se l’apripista è stato quel Bernardeschi che sul finire della gestione Della Valle ha inaugurato una via preferenziale di mercato, significa che per tutti coloro che non dimenticano la rivalità con i bianconeri non è più tempo di affezionarsi. Un esito pressoché scontato nonostante il tentativo d’inserimento dell’Atalanta, in particolare quando Lookman aveva chiesto la cessione, anche perché Nico in primis aveva da giorni espresso la volontà di prendere in considerazione soltanto l’offerta della Juventus che gli garantirà 3,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.