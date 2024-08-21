Tuttosport: "Nico vuole la Juventus ma Commisso preferirebbe cederlo all'Atalanta"

La Juve vuole chiudere velocemente per Nico

La Juventus vuole chiudere velocemente per un esterno e l'accelerata nei confronti di Nico Gonzalez non è un caso. L'accordo con il calciatore argentino è chiuso da tempo (3,6 milioni netti l’anno fino al 2029) c’è già e pure quello con i dirigenti della Fiorentina per un prestito oneroso e un diritto di riscatto per 30 milioni di euro complessivi. Il problema è sorto quando si è messo di mezzo il presidente Rocco Commisso: la versione ufficiale racconta di un suo veto al prestito con la disponibilità solo alla cessione definitiva non sotto la soglia dei 40 milioni, i retroscena svelano che preferirebbe cederlo all’Atalanta con Gasperini che si sarebbe già mosso di persona per convincere l’argentino che, però, continuerebbe a preferire la soluzione bianconera (anche perché l’ingaggio in bianconero è maggiore). Un intrigo di mercato in piena regola che la Juventus cercherà di risolvere a proprio favore con due opzioni di cui si discute da tempo: i prestiti di Kostic e di Arthur, con il pagamento di metà ingaggio del brasiliano da parte delle casa madre bianconera. I contatti continuano e la volontà è quella di risolvere l’intrigo entro la fine della settimana. Lo riporta Tuttosport.

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