Pedullà: "Fiorentina, mai pensato di trattenere Nico, si può chiudere a 30-32 milioni più bonus"

L'esperto di mercato conferma quanto già anticipato due settimane fa. Juve favorita per l'argentino, ore calde per la definizione dell'affare

Nico Gonzalez sa di essere nella lista di due club, ma come sosteniamo da sempre ha messo la Juventus in cima alla lista delle preferenze. Certo, c’era anche l’Atalanta e gli incastri sono importanti per la diplomazia tra i club, non soltanto quella tra Juve e Fiorentina. Alcune cose vanno ribadite: che Nico fosse sul mercato non è una notizia di oggi o ieri; che alla fine debbano esserci 40 milioni sul tavolo non è detto, anzi, e lo abbiamo spiegato già nella giornata di ieri. Con 30-32 milioni più bonus si può andare a dama, a meno che…

Diverse settimane fa vi avevamo svelato che la Juventus aveva messo a disposizione della Viola, Arthur, McKennie e Kostic. Su McKennie sono state fatte valutazioni diverse, almeno per ore, e l’americano è tornato nei ranghi. Arthur e Kostic sono in ballo, vedremo se dentro o fuori rispetto alla trattativa per Gonzalez, ricordiamo che la Fiorentina aveva sempre chiuso a contropartite e che avrebbe considerato altre operazioni a parte rispetto a quella per l’attaccante argentino.

Cosa manca adesso? Un nuovo e imminente contatto diretto tra i due club, dopo quello del 5 agosto, che aveva chiarito alcune situazioni su Nico e sulle sue preferenza. Saranno ore/giorni caldi, inevitabile quando manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Lo riporta alfredopedulla.com

Di Marzio: “Domani giornata decisiva per Nico González alla Juventus. Operazione da oltre 30 milioni”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-domani-giornata-decisiva-per-nico-gonzalez-alla-juventus-operazione-da-oltre-30-milioni/264836/