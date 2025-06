La Juventus pronta a fare minusvalenza pur di vendere Nico Gonzalez, è in vendita per 27 milioni

Alla Juve è cambiato tutto nelle ultime settimane, ma un comandamento resta intatto: vendere per comprare. Il piano del nuovo dg Damien Comolli e di Giorgio Chiellini è quello di fare cassa monetizzando al meglio gli addii di Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Casi e quotazioni diverse. Alla Continassa, anche sfruttando la vetrina del Mondiale per Club di metà mese, sperano di racimolare complessivamente tra i novanta e i cento milioni tra parte fissa, bonus e formule più o meno creative. Missione ambiziosa, ma non impossibile. Il manager francese e l’ex capitano sanno che servirà pazienza – e pure fortuna – per completare il puzzle.

Qualcosa, però, inizia a muoversi. Se Vlahovic entra nell’ultimo anno di contratto con la Juve, Nico Gonzalez è arrivato la scorsa estate. Eppure alla Continassa sono entrati nell’ordine d’idee di cedere anche il jolly della nazionale argentina. La stagione dell’ex Fiorentina è stata al di sotto delle attese: appena 5 reti in 35 partite. Prima il lungo infortunio, poi tanta discontinuità. Un anno fa Giuntoli aveva investito 33 milioni tra prestito (8) e riscatto (25). Adesso i bianconeri potrebbero accontentarsi di meno, intorno ai 26-27 milioni. Oltre ai soliti turchi, ma in questo caso i rivali del Galatasaray, qualche pensiero a Nico lo fanno in Inghilterra: Brentford e West Ham. Lo scrive La Gazzetta dello sport