Dalla Juventus per Nico Gonzalez 7 milioni quest'anno, riscatto a 25 milioni più 5 di bonus

I dettagli della cessione di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus, prestito oneroso con obbligo di riscatto

Nessun acquisto a titolo definitivo, come avrebbe voluto la Fiorentina, ma un'operazione che verrà chiusa in prestito con obbligo di riscatto. La Juventus è pronta ad accogliere Nico Gonzalez, atteso a Torino tra stasera e domani per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora e la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus pagherà quest'anno soltanto 7 milioni di euro, mentre al termine della stagione riscatterà l'argentino per 25 milioni, ai quali poi potranno aggiungersene altri 5, dei quali due facilmente raggiungibili e 3 molto più difficili. una formula che non farà felici i tifosi della Fiorentina, già esplosi sui social per la quarta cessione importante alla Juventus dopo quelle di Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Lo riporta TMW

SEGRETI E RETROSCENA DEGLI ULTIMI MESI DI NICO GONZALEZ ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dalla-rottura-con-i-tifosi-dopo-atene-alla-richiesta-di-non-allenarsi-nico-gonzalez-e-laddio-alla-fiorentina/265309/