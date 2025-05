I tifosi della Juventus esasperati contro Nico Gonzalez: “Come si fa ad averlo pagato 40 milioni?”

La Juventus pareggia in casa della Lazio 1-1 e tiene la Fiorentina ancora in corsa per il quarto posto a 3 giornate dalla fine. Non è stata una gara da ricordare di Nico Gonzalez, l’ennesima di questa stagione dove l’argentino offre una prestazione imbarazzante. Se n’è accorto anche il tecnico bianconero Igor Tudor che alla fine dei primi 45 minuti lo ha tolto dal campo scatenando ancor di più tutta la delusione del popolo bianconero contro l’ex giocatore viola. Sui social tantissimi i commenti contro Nico Gonzalez: “Ma come si fa ad averlo pagato 40 milioni?” si chiedono in tanti. Questo solo uno dei tanti sfoghi: