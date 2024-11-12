Slitta ancora il rientro di Nico? L'ex Fiorentina è infortunato da più di 1 mese e il recupero potrebbe allungarsi

L'ex numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez è ancora alle prese con l'infortunio muscolare rimediato più di un mese fa in Champions League

Potrebbe ulteriormente slittare il ritorno in campo dell'ex Fiorentina Nico Gonzalez, assente ormai da 1 mese e mezzo complice un infortunio muscolare rimediato in Champions League. Questa notizia, riportata dal Corriere dello Sport, non fa certo sorridere i tifosi della Juventus, apparsi recentemente indignati sui social vista la cifra investita dalla società per portare l'argentino a Torino.

Dal suo arrivo alla Juventus, l'ex 10 viola ha collezionato soltanto 6 presenze, segnando 1 sola rete. Poi l'infortunio, coi tempi di recupero che rischiano di allungarsi ulteriormente. Nico Gonzalez, convocato ma poi non andato in nazionale in questa sosta, sta infatti puntando il big match contro il Milan, in programma il 23 novembre, ma potrebbe saltare anche quella sfida e rientrare soltanto contro il Lecce a inizio dicembre, 2 mesi esatti dopo essersi infortunato.

LA SITUAZIONE DI BIRAGHI

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