Tra la Juve e Nico è già finita? I bianconeri sperano di farci 30 milioni per arrivare a Kessié o Tonali

Se la Juventus è alle prese con l'affare Jadon Sancho, nel tentativo di allontanare l'Inter da Nico Gonzalez e in attesa dei 30 milioni che potrebbe garantire l'Arabia Saudita per Nico Gonzalez, attor...

Se la Juventus è alle prese con l'affare Jadon Sancho, nel tentativo di allontanare l'Inter da Nico Gonzalez e in attesa dei 30 milioni che potrebbe garantire l'Arabia Saudita per Nico Gonzalez, attorno al tavolo del mercato la dirigenza bianconera starebbe valutando un ipotesi invitante per il centrocampo. Peraltro già rodato pienamente per le esperienze ottime e pregresse nel calcio italiano.

Secondo quanto riferito dal Quotidiano Sportivo, dalle parti di Torino, sponda bianconera, il sogno rimane sempre Sandro Tonali ma l'ipotesi Franck Kessié - in forza all'Al-Ahli - non dispiacerebbe: operazione più fattibile e meno intricata del centrocampista italiano del Newcastle, complice anche i colloqui per Nico Gonzalez, servirebbe capire la volontà del giocatore visto l'ingaggio faraonico percepito in Arabia.

Molto dipenderà dalle uscite, perché se la Juve incasserà 30 milioni dalla partenza dell'argentino ex Fiorentina e riuscirà ad evitare una perdita dalla cessione di Douglas Luiz, potrebbe provare il colpo. Il centrocampista brasiliano non ha mai ingranato alla Vecchia Signora, tra Thiago Motta e Tudor, ma ora c'è il Manchester United sulle sue tracce, in compagnia di Everton e West Ham. E con i Red Devils si sta già parlando dell'affare Sancho. Lo riporta TMW.