Da Torino: Nico Gonzalez potrebbe saltare la Fiorentina. Recuperati Danilo, Douglas Luiz e Koopmeiners

La Juventus di Thiago Motta si è ritrovata sul campo in vista della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A in programma domenica alle 18:00, quando all’Allianz Stadium arriverà la Fioren...

La Juventus di Thiago Motta si è ritrovata sul campo in vista della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A in programma domenica alle 18:00, quando all’Allianz Stadium arriverà la Fiorentina guidata da Raffaele Palladino. Nella giornata di oggi sono arrivate buone notizie per il tecnico italo-brasiliano dal’infermeria bianconera. Teun Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz hanno lavorato in gruppo con il resto della squadra e sono dunque pronti a mettersi a disposizione per la prossima partita di campionato. Tre recuperi importanti per l’allenatore ex Bologna, che nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare un’emergenza per le numerose defezioni.L’unico caso ancora da monitorare è quello di Nico Gonzalez, che ha sostenuto una seduta personalizzata, come da programma, per ottimizzare il recupero e gestire i carichi di lavoro. Solo domani, al termine degli ultimi controlli, lo staff medico e tecnico della Juventus deciderà se l’ex della gara potrà essere convocato per la sfida contro i viola di Palladino.

CM.COM: “BIRAGHI OFFERTO AL MILAN, MA VA VERSO IL NAPOLI. PER PARISI OCCHIO ALL’INSERIMENTO DEI ROSSONERI”

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