La Juventus torna alla vittoria a Marassi: 0-3 con doppietta di Vlahovic. Deludente Nico, sostituito al 62'
Dopo le numerose critiche Vlahovic torna al gol, prima su rigore e poi su assist di Koopmeiners, brutta prestazione di Nico, fuori al 62'
In uno stadio Marassi privo di tifosi, avvolto da un silenzio surreale, la Juventus torna alla vittoria in campionato dopo circa un mese dall'ultimo successo. I bianconeri superano il Genoa con un netto 0-3, grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic e al primo gol in Serie A di Conceição, tutti segnati nella ripresa. Da segnalare, tra le fila juventine, una prestazione opaca e priva di spunti da parte di Nico Gonzalez, sostituito al 62° minuto senza aver fornito alcun contributo positivo ai suoi nuovi compagni.
Il Genoa, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia nel derby della Lanterna, continua a faticare anche in campionato, senza riuscire a ottenere risultati utili. Con la vittoria odierna, in attesa delle partite di Napoli e Torino, la Juventus si porta temporaneamente al primo posto in classifica, mentre il Genoa rimane fermo al 16° posto con 6 punti.
Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro, con la Fiorentina partita diversa dalle altre"
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