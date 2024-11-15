Nico Gonzalez fa disperare la Juventus, salterà per infortunio anche la partita con il Milan dopo la sosta

Per la sfida con i rossoneri Thiago con ogni probabilità non potrà contare su Nico Gonzalez, fermo dal 2 ottobre quando si infortunò al 10’ del primo tempo per una lesione muscolare del retto femorale...

Per la sfida con i rossoneri Thiago con ogni probabilità non potrà contare su Nico Gonzalez, fermo dal 2 ottobre quando si infortunò al 10’ del primo tempo per una lesione muscolare del retto femorale della coscia destra. Pareva che potesse tornare disponibile per il derby, che invece ha saltato, e così dovrebbe essere pure per il prossimo match contro la squadra di Fonseca. Anche per via di acciacchi precedenti si sta decidendo di ritrovare la condizione ottimale al 100% per tornare disponibile e convocabile con lo 0% di possibilità di rifarsi male. Dunque servirà ancora un turno di campionato di attesa prima di rivedere in campionato l’ex attaccante della Fiorentina. Per la trasferta di Milano potrebbe tornare Douglas Luiz, che alla vigilia del derby ha alzato bandiera bianca per un nuovo problema non significativo ma sufficientemente importante per dare forfeit. Lo scrive TuttoSport

INTERVISTA A BORJA VALERO

https://www.labaroviola.com/borja-valero-non-potevo-ritirarmi-con-la-retrocessione-della-fiorentina-con-firenze-amore-a-prima-vista/276945/