C'eravamo tanto amati: questa sera la prima di Nico al Franchi da avversario, occhio al goal dell'ex

Stasera alle 18:00 all'Artemio Franchi di Firenze si giocherà Fiorentina-Juventus valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A. E per la prima volta tornerà al Franchi da avversario dell...

Stasera alle 18:00 all'Artemio Franchi di Firenze si giocherà Fiorentina-Juventus valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A. E per la prima volta tornerà al Franchi da avversario della Fiorentina Nico Gonzalez, passato questa estate dalla Fiorentina alla Juventus, per lui non ci sarà l'accoglienza dura che fu delicata a Vlahovic ma sicuramente dagli spalti non pioveranno complimenti nei suoi confronti.

Eppure quella di Nico con la Fiorentina a tratti è sembrata una vera e propria storia d'amore, a partire dal suo arrivo a Firenze nel 2021 quando dopo anni difficili la Fiorentina, dopo il prematuro divorzio con Gattuso, acquista a sorpresa Nico Gonzalez facendolo diventare al contempo sia l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina, sia un segnale di rilancio e di ambizione da parte di Commisso.

Il momento più alto del rapporto tra Nico e l'ambiente Fiorentina arriva a fine 2022/2023, quando dopo i momenti difficili dovuti alle sue assenze prima del mondiale Gonzalez chiude la stagione in crescendo fino al goal segnato in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Così ad inizio della stagione successiva arriveranno il ricco rinnovo di contratto, numero 10 sulle spalle ma soprattutto le parole di Nico: "Lo dico senza problemi, voglio rimanere a vita alla Fiorentina".

Invece l'avventura di Nico a Firenze termina nemmeno un anno dopo quelle parole, con il suo passaggio alla Juventus che non causa nemmeno troppa rabbia nei tifosi della Fiorentina complice la sciagurata finale di Atene e i comportamenti non proprio professionali dell'Argentino, segno di un amore che si era già spento ancora prima del suo addio. Oggi il ritorno al Franchi da titolare della Juventus e lo spauracchio per i tifosi viola del classico goal dell'ex in quella che è la partita più sentita della stagione.