La Gazzetta dello Sport: "Gonzalez da 4, fa il falso nove ma si mangia un gol incredibile"

L'ex attaccante viola ha fallito un gol clamoroso che avrebbe dato probabilmente la vittoria in Champions alla Juventus

L'ex viola Nico Gonzalez è entrato nell'occhio delle critiche dopo l'errore fatto a pochi passi dalla porta ieri sera contro il Brugge nella gara di Champions e tanti quotidiani lo hanno etichettato come il peggior giocatore in campo in una prestazione davvero scialba dei bianconeri in Belgio in cui ha giocato come centravanti data la panchina di Vlahovic. La Gazzetta dello Sport riporta: "Per uno che ha bisogno di verticalità giocare spalle alla porta non è la situazione ideale, però lui ci mette parecchio del suo, sbagliando clamorosamente sotto porta un gol che avrebbe potuto cambiare il match. Gioca da falso nove che non sarebbe il suo e si divora l'occasione per vincere, errore da 4 in pagella."

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