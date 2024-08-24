Con Nico Gonzalez alla Juventus, adesso Gudmundsson può prendere la numero 10
Nico Gonzalez dice addio alla Fiorentina, lasciando vacante la maglia numero 10. Sarà Albert Gudmundsson ad ereditarla?
Nico Gonzalez è ormai vicino al trasferimento alla Juventus, con la Fiorentina che ha dato il via libera alla cessione per una cifra di circa 38 milioni di euro, inclusi i bonus. L'esterno argentino ha ottenuto la destinazione desiderata, con l'addio già anticipato: prima attraverso un chiarimento telefonico con mister Palladino e poi con la sua assenza nella lista ufficiale della Lega Serie A, dove non comparivano né il suo nome né il numero di maglia.
In seguito a questa cessione, i viola sono intervenuti sul mercato acquistando Albert Gudmundsson dal Genoa. Tuttavia, al giocatore islandese non è ancora stato assegnato un numero di maglia. La maglia numero 10, ora libera, potrebbe essere affidata a lui? C'è la possibilità concreta che possa essere lui ad ereditarla dopo la partenza dell'oramai precedente possessore. Spetterà all'islandese decidere se assumersi la responsabilità.
I dettagli della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus: operazione a titolo definitivo senza prestito
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