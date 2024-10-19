I tifosi della Juventus iniziano a protestare su Nico Gonzalez, il suo infortunio è più lungo del previsto

Nico Gonzalez si è fatto male nella gara contro il Lipsia e rischia di saltare ancora tante altre partite...

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta le ultime novità sugli infortunati di casa Juve. Tra questi c’è Nico Gonzalez, fermatosi nei primi minuti del match di Champions giocato a Lipsia e indisponibile anche contro la Lazio. Secondo il quotidiano, l’argentino sarebbe a rischio anche per la gara contro l’Inter. Tempi di recupero ancora incerti, ma che dovrebbero aggirarsi sulle due settimane. Ciò lo porterebbe a saltare il big match di San Siro di settimana prossima. Ieri Thiago Motta in conferenza stampa ha annunciato il suo forfait e dunque l'ennesima partita che salta ma l'infortunio potrebbe essere più lungo del previsto. Ed è costato 40 milioni, i mugugni dei tifosi bianconeri stanno iniziando a sentirsi sull'ex giocatore della Fiorentina...

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL LECCE PRIMA DELLA FIORENTINA

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