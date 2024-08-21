Corriere dello Sport: "La trattativa per Nico è in un vicolo cieco. Richiesta della Fiorentina eccessiva"

La Juve continua a spingere per Nico

La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Nico Gonzalez è arrivata ad un vicolo cieco. La "Vecchia Signora" è ferma alla proposta da 30 milioni recapitata alla Fiorentina il 9 agosto: da quel momento il silenzio ha fatto da protagonista. Durante questi giorni però la società viola ha chiuso per Gudmundsson, senza però muoversi di una virgola dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro per il suo esterno. Cifra che il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, considera eccessiva e fuori budget.

Con la trattativa per Koopmeiners sempre nel vivo, insomma, la Juve non dispone di un’altra cifra monstre da mettere sul tavolo della Fiorentina e continua a sperare che Commisso ammorbidisca le proprie posizioni. Uno stallo annunciato, ormai dal quel 9 agosto, che però vede Nico Gonzalez come il primo grande scontento della vicenda. L'esterno argentino, infatti, ha già accettato il contratto bianconero (3,7 milioni annui) e ha formalmente rotto con la società e ambiente viola. Fosse per Nico, insomma, ieri sera avrebbe già dormito alla Continassa per svolgere stamattina il primo allenamento verso Verona-Juve agli ordini di Thiago.

Nel frattempo, c’è chi parla di un rilancio da 35 milioni di euro: un’idea che alla Fiorentina potrebbe piacere, ma che fonti vicine ai bianconeri smentiscono con veemenza. Puntando su quella valutazione da 30 milioni trasformata già in offerta, l’unico possibile rilancio della Juve sarebbe l’inserimento di una contropartita gradita alla dirigenza viola. I due nomi che piacciono alla dirigenza viola sono quelli di Arthur e Kostic: il primo tornerebbe di corsa a Firenze, il serbo, d’altro canto, accetterebbe anche una ricca concorrenza, pur di non emigrare in un campionato esotico. In questo contesto così complesso rischia di inserirsi prepotentemente l’Atalanta che potrebbe non farsi scrupoli e presentare un’offerta più alta, mettendo la Juve davanti a un bivio: rilanciare oppure abbandonare una volta per tutte la pista. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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