La Gazzetta massacra Nico Gonzalez: "E' titolare contro ogni logica, dovrebbe riflettere non è un fenomeno"

Fioccano i quattro in pagella per l'ex giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez, la Gazzetta ha dato un pessimo voto al giocatore

Nico Gonzalez è stato un disastro nell'ultima trasferta a Firenze. Oltre ad essere massacrato dai fischi dei tifosi della Fiorentina il giocatore non è riuscito a rendere minimamente. In tal proposito La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti di questo match: di seguito la pagella dell'argentino:

NICO GONZALEZ 4 – Ancora titolare. Sempre titolare. Contro ogni logica. Dovrebbe respirare, riflettere. Non è un fenomeno ma neanche questo zero.