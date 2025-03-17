La Gazzetta massacra Nico Gonzalez: "E' titolare contro ogni logica, dovrebbe riflettere non è un fenomeno"
Fioccano i quattro in pagella per l'ex giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez, la Gazzetta ha dato un pessimo voto al giocatore
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2025 11:56
Nico Gonzalez è stato un disastro nell'ultima trasferta a Firenze. Oltre ad essere massacrato dai fischi dei tifosi della Fiorentina il giocatore non è riuscito a rendere minimamente. In tal proposito La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti di questo match: di seguito la pagella dell'argentino:
NICO GONZALEZ 4 – Ancora titolare. Sempre titolare. Contro ogni logica. Dovrebbe respirare, riflettere. Non è un fenomeno ma neanche questo zero.