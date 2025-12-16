17 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda caso, son quelli che hanno mercato..”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

“Escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda caso, son quelli che hanno mercato..”

Redazione

16 Dicembre · 23:15

Aggiornamento: 16 Dicembre 2025 · 23:15

TAG:

FiorentinaMassimo Basile

Condividi:

di

Il giornalista e tifoso viola polemizza sulle voci di mercato e chiama in causa società, agenti e mancanza di una vera guida tecnica

Massimo Basile, giornalista e noto tifoso della Fiorentina, ha affidato a un post pubblicato sul proprio profilo Facebook una dura riflessione sulle indiscrezioni di mercato che coinvolgono la squadra viola e sulla presunta volontà di alcuni giocatori di lasciare Firenze già nel mese di gennaio.

Nel suo intervento, Basile avanza una lettura critica dell’origine di queste voci, puntando il dito contro chi avrebbe interesse a monetizzare:
Stranamente a Firenze escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda un po’, sono proprio quelli che hanno mercato. Chi le fa uscire? I giocatori? Dubito. Gli agenti? Non conviene loro. Chi ha interesse a ricavarci soldi. Così una volta ceduti e preso il cheeeesh riceveranno anche gli applausi della gente. Perché alla fine contano solo i soldi. E voi siete i soliti pesciolini rossi del laghetto artificiale, che abboccano a tutto. Con Vlahovic ci provarono a ottobre a mettergli la piazza contro per cederlo e quello rispose con tredici gol. È probabile che vogliano andarsene in molti, ma i nomi dei più modesti non circolano perché rischi di bruciarteli e poi tenerteli sul groppone”.

Basile prosegue ipotizzando uno scenario alternativo, in cui la società dovrebbe assumersi responsabilità chiare e prendere una posizione netta:
Se non è così, allora mi aspetto che la società dica: qui non parte nessuno. Voi ci avete messo in questa situazione e voi ci tirate fuori. A meno che non venga uno come Giuntoli e rifondi tutto. Ma deve essere un uomo di calcio a decidere, e quello non c’è da anni”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio