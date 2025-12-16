“Escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda caso, son quelli che hanno mercato..”

Massimo Basile, giornalista e noto tifoso della Fiorentina, ha affidato a un post pubblicato sul proprio profilo Facebook una dura riflessione sulle indiscrezioni di mercato che coinvolgono la squadra viola e sulla presunta volontà di alcuni giocatori di lasciare Firenze già nel mese di gennaio.

Nel suo intervento, Basile avanza una lettura critica dell’origine di queste voci, puntando il dito contro chi avrebbe interesse a monetizzare:

“Stranamente a Firenze escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda un po’, sono proprio quelli che hanno mercato. Chi le fa uscire? I giocatori? Dubito. Gli agenti? Non conviene loro. Chi ha interesse a ricavarci soldi. Così una volta ceduti e preso il cheeeesh riceveranno anche gli applausi della gente. Perché alla fine contano solo i soldi. E voi siete i soliti pesciolini rossi del laghetto artificiale, che abboccano a tutto. Con Vlahovic ci provarono a ottobre a mettergli la piazza contro per cederlo e quello rispose con tredici gol. È probabile che vogliano andarsene in molti, ma i nomi dei più modesti non circolano perché rischi di bruciarteli e poi tenerteli sul groppone”.

Basile prosegue ipotizzando uno scenario alternativo, in cui la società dovrebbe assumersi responsabilità chiare e prendere una posizione netta:

“Se non è così, allora mi aspetto che la società dica: qui non parte nessuno. Voi ci avete messo in questa situazione e voi ci tirate fuori. A meno che non venga uno come Giuntoli e rifondi tutto. Ma deve essere un uomo di calcio a decidere, e quello non c’è da anni”.