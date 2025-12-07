7 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sentite Basile: ”Società nel baratro? È la peggior proprietà della storia nella peggior versione di Firenze”

News

Sentite Basile: ”Società nel baratro? È la peggior proprietà della storia nella peggior versione di Firenze”

Redazione

7 Dicembre · 15:03

Aggiornamento: 7 Dicembre 2025 · 15:03

TAG:

Massimo Basile

Condividi:

di

Dall’America non arrivano segnali, così come non ne erano arrivati nei momenti difficili del passato. Almeno Rocco Commisso, però, ogni tanto si mostrava. Ora invece del presidente non c’è traccia, così come non si vedono i presunti vantaggi del modello con cui sta gestendo la Fiorentina. Sul punto è intervenuto anche il giornalista Massimo Basile, che fatica a comprenderne la logica:

“Acquisire una società parlando per mesi di passione, sport e vittorie e poi ridurla a un passo dal baratro, distruggendone il valore e perdendo proprio ciò che dovrebbe contare di più, i soldi… tutto questo per passare alla storia come la peggiore proprietà di sempre, nella peggior Firenze possibile. Non riuscirò mai a capirlo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio