Sentite Basile: ”Società nel baratro? È la peggior proprietà della storia nella peggior versione di Firenze”

Dall’America non arrivano segnali, così come non ne erano arrivati nei momenti difficili del passato. Almeno Rocco Commisso, però, ogni tanto si mostrava. Ora invece del presidente non c’è traccia, così come non si vedono i presunti vantaggi del modello con cui sta gestendo la Fiorentina. Sul punto è intervenuto anche il giornalista Massimo Basile, che fatica a comprenderne la logica:

“Acquisire una società parlando per mesi di passione, sport e vittorie e poi ridurla a un passo dal baratro, distruggendone il valore e perdendo proprio ciò che dovrebbe contare di più, i soldi… tutto questo per passare alla storia come la peggiore proprietà di sempre, nella peggior Firenze possibile. Non riuscirò mai a capirlo.”