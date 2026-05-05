Paratici apre al rinnovo di Vanoli. Nazione: “L’idea Grosso resta viva e Carnevali il messaggio l’ha lanciato”

Nei prossimi giorni incontro con Vanoli. Grosso? Se la Fiorentina lo vuole, deve solo bussare alla porta del Sassuolo

Fabio Paratici apre al rinnovo di Paolo Vanoli. E in ogni caso, dopo le parole del dirigente viola, a Roma, a margine del match di ieri sera, la posizione del tecnico rimane da rileggere con attenzione. «Raggiunta la salvezza - sono parole di Paratici rilasciate a Dazn - ci vedremo con Paolo per fare il consuntivo di questa stagione e poi progetteremo la prossima». Il futuro di Vanoli sarà quindi argomento di confronto nei prossimi giorni. L'idea Grosso però rimane viva. «Se un grande club lo volesse… zero sorprese e ci metteremo a sedere». Dove ‘mettersi a sedere', nel gergo del mercato del pallone significa più o meno questo: valuteremo la situazione, parleremo con il diretto interessato (che nel caso specifico ha un contratto lungo ancora una stagione), ci confronteremo con chi ha identificato il soggetto come punto d'appoggio per la prossima stagione.

Le parole sono quelle di Giovanni Carnevali, ad neroverde, pronunciate nel weekend appena trascorso. Il protagonista è Fabio Grosso, allenatore che ha un accordo col Sassuolo fino al giugno 2027. E poi ecco la Fiorentina. Che nella forma di indiscrezioni e voci, avrebbe nel mirino della panchina del futuro proprio il tecnico degli emiliani. Dunque, Carnevali il messaggio l'ha lanciato forte e chiaro e la palla passa adesso al club viola che se davvero ha deciso di puntare su Grosso dovrà solo bussare alla porta del Sassuolo. Questo se il club deciderà concretamente di puntare sull'attuale tecnico degli emiliani, mentre arrivano conferme ‘romane' che il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio sia tutt'altro che scontato. Lo riporta La Nazione.