Corriere dello Sport: "Vanoli cercherà di convincere Paratici con degli elementi. Grosso resta primo nome"

Paratici ed il club a salvezza vicina hanno pensato di far scattare l'opzione di rinnovo

Vanoli aggiungerà un corollario di elementi pro domo sua per nulla marginale, che va dall’aver ricostruito atleticamente un gruppo che a nemmeno un quarto di stagione era già in riserva all’avergli dato un’identità, dal radicale cambio di passo con l’ingresso del 2026 all’esserci riuscito nonostante abbia dovuto fare i conti con assenze prolungate e cali prolungati di rendimento di molti calciatori, dalle ambizioni d’alta classifica alla richiesta di partecipare alla formazione del nuovo gruppo per una Fiorentina competitiva.



Paratici e il club queste cose le conoscono e le stanno riconoscendo, e non a caso mentre la salvezza si avvicinava hanno cominciato a pensare di far scattare l’opzione del rinnovo, cioè della conferma: e a quella sono rimasti ancorati, convinti del lavoro svolto dal tecnico varesino e della sua visione prospettica. Ma questo non bastava a prendere una decisione che non poteva essere presa in corso d’opera, men che mai ha impedito al direttore sportivo di guardarsi intorno e di sostenere idee alternative, la principale delle quali portava e continua a portare a Fabio Grosso: Paratici sa ugualmente anche il modo di lavorare dell’ex esterno campione del Mondo 2006 per averlo fatto diventare allenatore alla Juventus affidandogli la Primavera bianconera, e lo metterà sul piatto della bilancia insieme ad appunti, spunti, dubbi e certezze che presenterà nel “conto” a Vanoli. Ecco perché oggi comunque sia si decide l’allenatore della nuova Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.