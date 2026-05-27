Nazione svela: “Entro il weekend il passo ufficiale della Fiorentina nei confronti di Grosso”
È ormai chiara la decisione del club gigliato
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 10:07
Andando oltre questo tipo di discorso, è ormai chiaro che la Fiorentina ha deciso di puntare con decisione nella direzione di Grosso. Quale la tempistica? Sedavvero oggi la Fiorentina dovesse rendere ufficiale la separazione da Vanoli, è probabile che il passo ufficiale nella direzione di Grosso possa arrivare nelle 48 ore successive o comunque nel weekend. L'indicazione temporale arriva dal numero uno del Sassuolo, Carnevali. «Ci incontreremo nei prossimi giorni, ma se ci saranno opportunità le valuteremo insieme». Lo scrive La Nazione.