Nazione svela: “Entro il weekend il passo ufficiale della Fiorentina nei confronti di Grosso”

È ormai chiara la decisione del club gigliato

Andando oltre questo tipo di discorso, è ormai chiaro che la Fiorentina ha deciso di puntare con decisione nella direzione di Grosso. Quale la tempistica? Sedavvero oggi la Fiorentina dovesse rendere ufficiale la separazione da Vanoli, è probabile che il passo ufficiale nella direzione di Grosso possa arrivare nelle 48 ore successive o comunque nel weekend. L'indicazione temporale arriva dal numero uno del Sassuolo, Carnevali. «Ci incontreremo nei prossimi giorni, ma se ci saranno opportunità le valuteremo insieme». Lo scrive La Nazione.