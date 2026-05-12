Corriere dello Sport: "Al Viola Park c'è chi spinge per la conferma di Vanoli. Ostacoli per Grosso"

Il candidato forte per il post Vanoli resta Grosso

E in cima in un’agenda che è già fittissima per le cose da fare nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni, c’è l’incontro con Paolo Vanoli, annunciato dal responsabile dell’area tecnica nel recente pre-partita di Roma e confermato anche domenica pomeriggio dal tecnico varesino, in uno scambio di idee che non sarà solo scambio: la società è soddisfatta per non dire molto soddisfatta del compito portato a termine da Vanoli e non è un mistero che al Viola Park ci sia chi spinge per la sua conferma. Soluzione, la conferma, di cui Paratici in fase di valutazione ne ha semplicemente riconosciuto la fattibilità seguendo un percorso logico sul merito e sulle conoscenze. Però, ovviamente continua a guardarsi intorno, a valutare, a mettere il progetto che ha in testa accanto a questo o quel nome per vedere se il matrimonio s’ha da fare. Sempre dopo il vis-à-vis con Vanoli.

E siccome l’ex Torino vive al Viola Park, non c’è bisogno nemmeno di fissare un appuntamento: appena lo vorranno, i due si vedranno. Uno sosterrà la propria candidatura con il risultato ottenuto, le ambizioni e la voglia di provarci dall’inizio; l’altro replicherà con le cose fatte bene e quelle meno, con il dubbio di chiudere definitivamente questo corso infilandoci anche l’allenatore, con la voglia di scegliere lui il proprietario della panchina e, in quest’ultimo caso, il candidato forte per il dopo Vanoli rimane Grosso: ma va convinto il Sassuolo, che a sua volta vorrebbe ripartire dall’ex terzino Mondiale con il quale è previsto un incontro a breve. Lo riporta il Corriere dello Sport.