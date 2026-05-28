Paratici ha scelto Grosso. Gazzetta svela: “Firmerà un biennale da 1,2 milioni a stagione”

L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni

Paratici ha scelto Grosso. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, il Sassuolo chiederà un indennizzo per liberarlo (occhio a Nzola, di proprietà della Viola) nel frattempo sono stati definiti i dettagli: due anni di contratto a 1,2 milioni di euro a stagione. Grosso subentrerà a Paolo Vanoli, che ha preso la squadra a novembre quando era ultima in classifica e l'ha portata alla salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.