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Paratici ha scelto Grosso. Gazzetta svela: “Firmerà un biennale da 1,2 milioni a stagione”

L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 09:20
Paratici ha scelto Grosso. Gazzetta svela: “Firmerà un biennale da 1,2 milioni a stagione” -
Rassegna Stampa
Grosso
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Paratici ha scelto Grosso. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, il Sassuolo chiederà un indennizzo per liberarlo (occhio a Nzola, di proprietà della Viola) nel frattempo sono stati definiti i dettagli: due anni di contratto a 1,2 milioni di euro a stagione. Grosso subentrerà a Paolo Vanoli, che ha preso la squadra a novembre quando era ultima in classifica e l'ha portata alla salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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