Grosso-Fiorentina affare fatto. Nazione: “Pronto biennale con opzione per una terza stagione a 1,2 milioni”

Affare fatto, almeno a livello di strette di mano virtuali

Affare fatto, almeno a livello di strette di mano virtuali. Fabio Grosso da qualche ora è l'allenatore in pectore della Fiorentina. Un sommario sì è arrivato ieri mattina, dopo una serie di confronti che hanno fatto capire in modo definitivo al Sassuolo la volontà dello stesso Grosso di trasferirsi a Firenze. Il club neroverde aveva già aperto all'addio nella serata di martedì ed è stato oggettivamente semplice trovare un accordo con il tecnico romano, che in viola firmerà un contratto biennale con opzione su una terza stagione a circa 1,2 milioni annui. Dettagli che fanno capire di quanto ben impostata sia la trattativa. Anche se per gli annunci ci sarà da attendere. In primis che arrivi una comunicazione ufficiale a Paolo Vanoli (a ieri sera non arrivata), che avrà però di certo compreso di non essere vicino alla conferma. Anzi. Lo riporta La Nazione.