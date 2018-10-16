Ag. Biraghi: "Quando seppe della Viola quasi svenne. Tifa Inter, ma rinnoviamo: è il nuovo Grosso"

Il momento d'oro vissuto da Cristiano Biraghi ha innescato una seria di commenti. Come quelli che provengono dal suo procuratore, Mario Giuffredi, che al Corriere dello Sport afferma: “Corvino me l’h...

Il momento d'oro vissuto da Cristiano Biraghi ha innescato una seria di commenti. Come quelli che provengono dal suo procuratore, Mario Giuffredi, che al Corriere dello Sport afferma: “Corvino me l’ha chiesto il 15 agosto del 2017, una trattativa assurda per la velocità. Rintracciai Cristiano, gli dissi di firmare i documenti e gli sussurrai “ti ha preso il Cagliari, siamo d’accordo”. Volevo preparargli una sorpresa. Quando gli comunicai che si trattava della Fiorentina, per poco non perse i sensi”.

Poi, ancora: “Ausilio non l’ha bocciato, semplicemente perché Cristiano non era pronto, gli mancava la personalità che ha affinato con Pioli. Se può ricominciare? So che lo stimano molto, lui è tifoso nerazzurro, ma ora ha precedenza alla Fiorentina. Siamo vicini al rinnovo. Per me è il nuovo Grosso, seguitelo con attenzione: crescerà ancora”.