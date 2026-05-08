Tuttosport: "Grosso vicino alla Fiorentina". Il tecnico: "Futuro? A fine campionato"
Grosso glissa in conferenza stampa sul suo futuro
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2026 09:06
Grosso e la Fiorentina sembrano sempre più vicini. E quando, in conferenza stampa parla il tecnico del Sassuolo in vista della sfida di campionato contro il Toro, si finisce a parlare di Fiorentina.
Grosso glissa: "Guardo alla gara contro il Torino. Ringrazio per i complimenti che arrivano in questo periodo, ma quello del calcio è un ambiente in cui bisogna saper mantenere i piedi per terra e dove le cose cambiano in maniera repentina. Quando finirà il campionato ci siederemo insieme e capiremo quello che sarà il futuro". Lo riporta Tuttosport.