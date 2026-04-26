Corriere Fiorentino: “Grosso osservato speciale, su di lui anche Bologna e Lazio. Non scalda la piazza”

Grosso viene seguito con attenzione da Paratici

L’occasione per il resiliente popolo del Franchi è doppia: smettere di soffrire e dare un’occhiata approfondita a uno degli obiettivi per la panchina che verrà. La Fiorentina deve percorrere l’ultimo miglio e deve farlo contro Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 e allenatore in rampa di lancio, seguito con attenzione da Paratici che lo ha lanciato, ma non solo. L’intreccio promette scintille perché sul tecnico del Sassuolo, capace di centrare due promozioni dalla B alla A, ci sono almeno altre due squadre: il Bologna se dovesse perdere Italiano e la Lazio se arrivasse a divorziare da Sarri. Lo scrive il Corriere Fiorentino.