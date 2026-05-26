Nazione: “Grosso ha aperto alla Fiorentina, c’è stato un nuovo contatto con Paratici”
Il Sassuolo lo libera con un conguaglio economico
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 09:34
Nel frattempo però il ds Paratici continua a muoversi su più tavoli alla ricerca del possibile successore: nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto con Fabio Grosso, che avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento a Firenze. Resterebbe da risolvere il contratto che lega il campione del mondo al Sassuolo, attraverso un simbolico conguaglio economico. Lo riporta La Nazione.