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Nazione: “Grosso ha aperto alla Fiorentina, c’è stato un nuovo contatto con Paratici”

Il Sassuolo lo libera con un conguaglio economico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 09:34
Nazione: “Grosso ha aperto alla Fiorentina, c’è stato un nuovo contatto con Paratici” -
Rassegna Stampa
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Grosso
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Nel frattempo però il ds Paratici continua a muoversi su più tavoli alla ricerca del possibile successore: nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto con Fabio Grosso, che avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento a Firenze. Resterebbe da risolvere il contratto che lega il campione del mondo al Sassuolo, attraverso un simbolico conguaglio economico. Lo riporta La Nazione.

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