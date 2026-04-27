Corriere Fiorentino: “Grosso non nasconde l’apprezzamento per l’ipotesi Fiorentina. C’è feeling con Paratici”

La panchina viola per Grosso sarebbe un salto di qualità

«A Firenze ho fatto il mio primo gol in Serie A ai tempi del Perugia… (era il 2002, gli umbri vinsero 3-1 a Firenze e in viola giocava anche Vanoli, ndr ) poi sono successe tante cose. Io sono una persona sempre ambiziosa, che vuole sognare in grande. Sicuramente la Fiorentina è una società che riscuote tanti consensi. Però non vado oltre questo perché sono rispettoso per il Sassuolo, abbiamo fatto un percorso bello in questi anni».

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso non ha potuto nascondere il suo apprezzamento per l’ipotesi Fiorentina. Con il ds viola Paratici c’è feeling da tempo (Paratici lo volle alle giovanili della Juventus) e ovviamente la panchina viola per lui rappresenterebbe un salto di qualità: «Sono noti i miei rapporti con Paratici, ma sono rispettoso delle persone e non mi va di parlare di futuro, ovviamente mi fanno piacere le voci che stanno arrivando ma oltre questo non vado. Per me è un motivo d’orgoglio sentimi accostato a una piazza del genere». Lo scrive il Corriere Fiorentino.