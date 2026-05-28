Gazzetta su Grosso: “Per Paratici è la scelta giusta per riportare entusiasmo a Firenze”

A qualcuno può sembrare una scommessa, perché ha appena 41 apparizioni in Serie A

Più offensiva, più audace e più intrigante, come la sognano i tifosi dopo un'annata da dimenticare. Grosso sarà il tecnico della rinascita, il primo mattoncino posato da Fabio Paratici per erigere una squadra che possa tornare a rivedere l'Europa. A qualcuno può sembrare una scommessa, perché nel curriculum dell'allenatore del Sassuolo ci sono appena 41 apparizioni in Serie A, per il diesse invece è la scelta giusta per riportare entusiasmo e desideri in una città che ha vissuto l'ultima stagione con l'incubo della retrocessione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.