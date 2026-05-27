Grosso-Fiorentina fumata bianca vicina. Gazzetta: “Paratici ha accelerato per battere la concorrenza”

Decisivi i contatti che ci sono stati negli ultimi giorni

C'è un filo invisibile che lega Fabio Grosso a Fabio Paratici e il nome non c'entra. La nuova vita dell'eroe di Berlino 2006 è cominciata 13 anni fa, quando dal campo passò alla panchina per allenare le giovanili della Juventus con la benedizione dell'allora direttore sportivo della Signora. I due hanno continuato a incontrarsi a Torino anche quando le loro strade si sono divise perché nella città piemontese hanno tenuto entrambi casa e famiglia.

Adesso il Fabio più anziano, Paratici, ha intrapreso un nuovo e ambizioso percorso alla Fiorentina e ha scelto di condividere un altro pezzetto di storia con il Fabio più giovane, proponendogli di seguirlo a Firenze. L'accordo è in dirittura d'arrivo, ormai manca pochissimo per la fumata bianca.

Prima il diesse viola dovrà comunicare a Paolo Vanoli che non ci sarà un futuro insieme. Succederà nelle prossime ore, poi verranno limati gli ultimi dettagli. Decisivi i contatti degli ultimi giorni, che hanno convinto il club ad accelerare per non correre il rischio di ritrovarsi a battagliare con la concorrenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.