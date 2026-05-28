Gazzetta: “Grosso alla Fiorentina giocherebbe con il 4-3-3: nel tridente Solomon-Kean-Gud”

Il mister è il primo mattoncino messo da Paratici

Il calcio, come la vita, è fatto di corsi e di ricorsi, di conoscenze, addii e ripartenze. Fabio Grosso ha indossato per la prima volta il fischietto al posto delle scarpe da calcio a Vinovo, quartier generale delle giovanili della Juventus. Li ha visto allenarsi e giocare Rolando Mandragora e Moise Kean e poi Nicolò Fagioli, tre: calciatori che ritroverà alla Fiorentina e che saranno il punto di ripartenza della nuova Viola.

Un campione del mondo, il normal one che con il rigore trasformato a Berlino è diventato un supereroe. Leggero e scanzonato come quando si presentò sul dischetto ma non per questo meno determinato, come testimoniano i risultati ottenuti nell'ultima stagione. La sua Fiorentina secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si schiererà con un 4-3-3: De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Ndour, Fagioli, Mandragora, Solomon, Kean e Gudmundsson.