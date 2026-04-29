Corriere Fiorentino: “Grosso in pole ma in società c’è chi è convinto che allora è meglio confermare Vanoli”

Se si deve cambiare per prendere Grosso, c’è chi dice che tanto vale tenere l’attuale mister

Partito Paratici puntando altissimo (Maresca era forse il preferito, seguito da Farioli) oggi sogna il basco Iraola e riflette su Sarri mentre Grosso (oggi in pole) è la soluzione probabilmente più semplice. Il fatto, tanto per tornare alla questione dell’autonomia, è che in società esiste un’anima convinta che se si deve cambiare per prendere l’attuale tecnico del Sassuolo allora si può confermare Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.