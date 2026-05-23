Gazzetta rivela: "Grosso piace alla Fiorentina, ma è nel mirino anche del Bologna e piace al Napoli"

Il rapporto con Paratici è solido fin dai tempi della Juve

Fabio Grosso ha un contratto col Sassuolo di un altro anno a 1,3 milioni all’anno, ma sa benissimo che il ds Carnevali non ha alcuna intenzione di regalare niente. Il nome del tecnico è tra gli obiettivi di diversi club.

Il rapporto con Paratici è solido fin dai tempi della Juventus, è soprattutto per questo che accostato alla Fiorentina. Ma non ci sono solo i viola. In caso di addio di Vincenzo Italiano, infatti, Grosso sarebbe in cima alla lista del Bologna. Piace anche al Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.