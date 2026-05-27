Corriere Fiorentino: “Grosso avanza ma si aspetta l’ok del Sassuolo. Fase da sbloccare con pedina di scambio”

Grosso aspetta il modo migliore per salutar e trasferirsi

C’è chi aspetta una comunicazione definitiva e chi il modo migliore per salutare e trasferirsi. Nella prima condizione c’è Paolo Vanoli, per il quale la Fiorentina vanta un’opzione di conferma che scadrà in settimana ma che difficilmente verrà esercitata, nella seconda Fabio Grosso, guida tecnica di quel Sassuolo con il quale dovrà definire l’uscita per diventare il nuovo allenatore dei viola: «L’agente di Grosso ci ha fatto capire che non intendono continuare con noi, speriamo di definire in tempi brevi», ha ammesso in serata a Sky l’ad del Sassuolo Carnevali.

Lo scenario insomma è presto fatto e al netto di sorprese non è difficile immaginare i prossimi sviluppi. Considerato il profilo ideale a fronte di altri risultati irraggiungibili, su tutti lo spagnolo Iraola sul quale ora c’è il Milan, Grosso si siederà al tavolo neroverde per certificare l’addio al Sassuolo forte della preferenza che Paratici gli ha accordato. L’allenatore, che ha un contratto col Sassuolo per un altro anno, è finito nel mirino anche del Bologna, alle prese con la probabile sostituzione di Italiano che può finire a Napoli, ma non ha cambiato idea da quando il ds viola gli ha offerto la panchina: ora si tratta di accontentare il club emiliano che dovrà cercare un sostituto.

Sarà questa la prossima fase della trattativa, da sbloccare inserendo qualche pedina di scambio per accontentare gli emiliani. Di certo Paratici dovrà prima comunicare una separazione che, ormai, Vanoli in primis ha intuito. Lui probabilmente non lo ammetterà mai, ma l’uscita del suo agente D’Amico ieri sui social («No words» ha scritto il procuratore in un post che riportava la classifica del girone di ritorno con i viola all’ottavo posto) suona con un certo rammarico per la mancata conferma e i suoi tempi. Il tempo delle scelte, comunque, è vicino, anche perché pure un eventuale nome a sorpresa arriverebbe sempre prima di volare negli Stati Uniti per il summit con la famiglia Commisso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.