Corriere dello Sport: "Staff di Grosso al Franchi. Ma il Sassuolo chiede soldi oppure un calciatore"

Il Sassuolo non libererà l'allenatore a gratis

Il tutto nella consapevolezza di un ambiente che starebbe spingendo per il cambio di allenatore pur rispettando Vanoli. E allora ecco che la pista Fabio Grosso si fa molto percorribile, sia per i buoni risultati ottenuti dall’ex difensore della Nazionale al Sassuolo, sia per i suoi ottimi rapporti con l’attuale direttore sportivo della Fiorentina Paratici (che conosce dai tempi della Juventus). Si tratta, insomma, di un profilo più che gradito al Viola Park, tra l’altro venerdì sera allo stadio Artemio Franchi era presente il suo staff. Chissà che non sia un indizio in più.



A Grosso piacerebbe intraprendere un'esperienza che gli permetta di trovare nuovi stimoli in un processo di crescita costante. Il Sassuolo si sta arrendendo all’idea di doverlo liberare a stretto giro di posta, tuttavia non lo farà a gratis. Per lasciarlo partire, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali chiederà un conguaglio o comunque un elemento da inserire nella sua rosa. L’antifona è chiara: chi vuole Grosso lo può trattare, ma deve essere in grado prima di tutto di soddisfare le esigenze della società emiliana. Solo a quel punto se ne potrà ragionare.



Una volta che il Sassuolo avrà chiuso la stagione - lo farà oggi a Parma - la Fiorentina potrà pensare più concretamente all’ipotesi Grosso. In casa viola non sarà presa in considerazione l’idea di puntare su un nome esotico, giovane, rischioso. Nei piani del club c’è la volontà di iniziare la stagione con un tecnico affidabile e che metta d’accordo tutti. In sintesi, la precedenza va a Vanoli (che comunque, per precauzione, si guarda intorno), mentre l’alternativa più verosimile porta a Grosso. Saranno giorni di intensa riflessione per arrivare finalmente a capo della questione. Lo scrive il Corriere dello Sport.