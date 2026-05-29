Grosso? Ultimi dettagli da definire. Gazzetta svela: "Buonuscita al Sassuolo? La chiave può essere Nzola"

Nzola è in prestito al Sassuolo che vorrebbe riscattarlo

Il prossimo step di Fabio Grosso sarà incontrare l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per chiedere di essere liberato, visto che ha un contratto fino al 2027. Solo dopo potrà legarsi alla Fiorentina, che lo attende con un accordo biennale e uno stipendio da 1,2 milioni di euro a stagione. Tra i due club ci sarà da definire anche la buonuscita: la chiave potrebbe essere l'attaccante M'Bala Nzola, di proprietà della Viola ma in prestito agli emiliani, che vorrebbero riscattarlo. Pure Fabio Paratici ha ancora qualche pratica da sbrigare prima dell'annuncio: dovrà incontrare Paolo Vanoli per comunicargli ufficialmente che l'opzione per la prossima stagione non verrà esercitata. Questione di giorni, poi si potrà passare alle cose formali, ovvero firma e annuncio, ma è più facile che tutto venga posticipato alla prossima settimana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.