Grosso alla Fiorentina? Gazzetta rivela: "Servirà un indennizzo per liberarlo dal Sassuolo"

Il Sassuolo apre alla possibilità di lasciare partire il mister

Una vecchia conoscenza di Paratici è Fabio Grosso, che alla Juventus lo ha avuto prima da giocatore e poi da allenatore della Primavera. Il nuovo ruolo fu un'intuizione di Federico Cherubini, che all'epoca s'occupava del settore giovanile, e Paratici ne colse subito le doti, tanto che nel 2018 insieme a Pavel Nedved lo suggerì a Giovanni Carnevali per la panchina del Sassuolo.

L'ad neroverde prese Roberto De Zerbi ma Grosso è comunque arrivato in Emilia qualche anno più tardi, nel 2024, riportando subito la squadra in A e arrampicandosi quest'anno fino alla decima posizione. Paratici e Grosso si conoscono e si stimano, Carnevali ha già fatto capire, anche con dichiarazioni pubbliche, che in caso di richieste importanti lo lascerà partire ma avendo un contratto fino al 2027 servirà un indennizzo per liberarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.