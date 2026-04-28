Nazione: “Grosso in pole per la panchina della Fiorentina. Ma Vanoli a fine stagione andrà a chiarire la posizione”
Il tecnico del Sassuolo appare il maggiore indiziato
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 09:10
Aggiornamento sprint sullo stato delle cose relativo alla questione allenatore. La freccia che punta nella direzione di Fabio Grosso continua a spingersi in alto. Il tecnico del Sassuolo appare insomma il maggiore indiziato a sedersi sulla panchina di Vanoli il quale, comunque, andrà a chiarire la propria posizione nella struttura viola non appena il campionato sarà finito (ultima partita, domenica 24). Lo scrive La Nazione.